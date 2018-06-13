Власти Бельгии опасаются попыток России вмешаться во внутренние дела страны

"Я допускаю то, что россияне могут действовать более активно тем или иным образом. Этого нельзя исключить", - сказал Рапай, комментируя возможность вмешательства иностранных государств в дела Бельгии, в частности, в будущие выборы.

"Мы видели, как такое произошло в других странах. У России иногда бывают контакты с ультраправыми партиями. Произойдет ли такое же в Бельгии? На этот вопрос я не отвечу", - отметил Рапай.

Однако он добавил, что ультраправые партии не играют такую важную роль в Бельгии, как в других странах.