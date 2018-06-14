Фото: в деталях кроется не дьявол, а талантливый декоратор

Самое главное в работах интерьерного декоратора — безусловно, детали, пишет Pufikhomes. Только профессионал высокого класса может создать интерьер, вроде бы небрежно бросив полотенце на край раковины или косо положив на столик одну-единственную розу.
Декоратора Аннику Кампманн приглашают на съемки своих каталогов такие известные компании, как ИКЕА: они хотят иметь дело с профессионалом, чувствующим красоту мельчайших деталей интерьера.
Анника прекрасно это понимает, поэтому ее работы пользуются большой популярностью у крупных игроков мебельного рынка Скандинавии.
Рассматривая фотографии интерьеров, созданных Кампманн, можно многому научиться и использовать ее идеи у себя дома.
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