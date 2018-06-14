Фото: в деталях кроется не дьявол, а талантливый декоратор

Декоратора Аннику Кампманн приглашают на съемки своих каталогов такие известные компании, как ИКЕА: они хотят иметь дело с профессионалом, чувствующим красоту мельчайших деталей интерьера.

ФОТО: pufikhomes.com

Анника прекрасно это понимает, поэтому ее работы пользуются большой популярностью у крупных игроков мебельного рынка Скандинавии.

ФОТО: pufikhomes.com

Рассматривая фотографии интерьеров, созданных Кампманн, можно многому научиться и использовать ее идеи у себя дома.

ФОТО: pufikhomes.com