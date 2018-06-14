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Галерея: квартира в районе Маяка с продуманной цветовой гаммой

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Когда цветовая гамма интерьера продумана, то и квартира производит приятное впечатление. Вот, например, небольшая трехкомнатная квартира в кирпичном доме на столичной улице Асундусе.

В квартире сделан ремонт, на полу - натуральный паркет, подвесные потолки с LED-светильниками имеют строгую форму прямоугольных карнизов и не выбиваются из общей концепции. Стены выкрашены белой краской, а в качестве цветового акцента выбрана бирюза. Одна стена в спальне, простенок в гостиной, шторы более светлого оттенка, этажерка на границе кухни и комнаты и темно-бирюзовый ковер - вот и все яркие элементы. 

Человек с более эксцентричным вкусом мог бы и диван купить тоже с бирюзовой обивкой, хорошо, что этого не случилось. Корпусная мебель - черного цвета, а  ванная комната с бежево-коричневым кафелем смотрится прекрасно, и хорошо, что в ней нет ничего бирюзового.   

Информация о квартире и остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ

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