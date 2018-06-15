Государство выделит миллионы евро на обучение иностранцев эстонскому языку

Государство готово выплачивать иностранцу компенсацию в период, в течение которого он по договоренности с работодателем находится в неоплачиваемом учебном отпуске с целью посещения языковых курсов.

В дальнейшем государство будет предлагать возможность заключения договора об изучении языка лицам, проживающим в Эстонии на законном основании в течение не менее пяти лет, которые соответствуют условиям подачи ходатайства о получении гражданства и заинтересованы в его получении. Согласно договору, заключившие его лица смогут один раз бесплатно пройти языковое обучение с нулевого уровня до уровня самостоятельного владения языком - B1.