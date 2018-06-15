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Государство выделит миллионы евро на обучение иностранцев эстонскому языку

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Паспорт. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Toomas Huik

В Рийгикогу прошли второе чтение поправки к Закону о государственном языке с целью обеспечить иностранцев, желающих получить гражданство Эстонии, бесплатными языковыми курсами, для этих целей государство выделит на три года 3,7 млн евро, передает Rus.err.

Государство готово выплачивать иностранцу компенсацию в период, в течение которого он по договоренности с работодателем находится в неоплачиваемом учебном отпуске с целью посещения языковых курсов.

В дальнейшем государство будет предлагать возможность заключения договора об изучении языка лицам, проживающим в Эстонии на законном основании в течение не менее пяти лет, которые соответствуют условиям подачи ходатайства о получении гражданства и заинтересованы в его получении. Согласно договору, заключившие его лица смогут один раз бесплатно пройти языковое обучение с нулевого уровня до уровня самостоятельного владения языком - B1.

Для того, чтобы заключившие договор лица смогли посещать курс эстонского языка, за дни учебного отпуска, проведенные на курсах, они будут получать компенсацию в размере средней зарплаты за 20 календарных дней.

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