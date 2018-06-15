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В Белом доме отказались комментировать слова Трампа о российском Крыме

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Сара Сандерс.

ФОТО: Alex Edelman / CNP/MPI/Capital Pictures / RS/CNP/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге в Вашингтоне не ответила на вопрос журналиста, связанный с публикацией издания BuzzFeed о высказываниях президента США Дональда Трампа по поводу Крыма, сообщает телеканал ABC.

По данным BuzzFeed, Трамп назвал Крым частью России на саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке. Такое заявление политик сделал во время ужина 8 июня, когда члены клуба G7 обсуждали международные дела, говорилось в статье. Американский лидер пояснил свои слова тем, что все жители полуострова говорят по-русски, пишет Newsru.com.

Сандерс заявила, что ничего не знает о подобных комментариях Трампа. По ее словам, она не присутствовала на частных разговорах президента США с другими участниками саммита G7, поэтому не имеет информации на этот счет. 

BuzzFeed ссылалось на анонимные дипломатические источники. В статье отмечалось, что пока непонятно, были ли слова Трампа всего лишь шуткой или же они свидетельствуют о крутом повороте во внешней политике США по вопросу о присоединении Крыма к РФ. 

Напомним, Трамп перед самым отлетом в Сингапур на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, под конец саммита "Большой семерки", проходившего в Канаде на прошлой неделе, заявил, что Россия должна участвовать в переговорах стран G7, Трамп объявил Он отметил, что возвращение России в переговорный процесс будет способствовать укреплению мирового порядка.

Позже Трамп пояснил, что 25% времени саммита "Большой семерки" участники посвятили обсуждению России. "И я сказал, что было бы лучше, если бы они [представители России] были здесь", - сказал Трамп. "Я не за Россию. Я за США", - добавил американский лидер.

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