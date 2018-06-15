Туристы случайно пересекли эстонскую границу

В ходе проверки выяснилось, что речь идет о шведских туристах, которые случайно оказались в пограничной зоне.

Пограничники объяснили туристам, почему нельзя там находиться, как пролегает временная пограничная линия и какие предупредительные знаки говорят о вхождении в пограничную зону.

Туристы признали нарушение и поняли действующие в приграничной зоне ограничения. Им было сделано устное предупреждение и позволено продолжить свой путь внутри страны.