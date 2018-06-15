Туристы случайно пересекли эстонскую границу

Днем 14 июня на Пиузаском кордоне пограничники с помощью системы мониторинга обнаружили передвигающихся в пограничной зоне людей. Пограничный патруль задержал двух человек, передает Lõuna-Eesti Postimees.
В ходе проверки выяснилось, что речь идет о шведских туристах, которые случайно оказались в пограничной зоне.
Пограничники объяснили туристам, почему нельзя там находиться, как пролегает временная пограничная линия и какие предупредительные знаки говорят о вхождении в пограничную зону.
Туристы признали нарушение и поняли действующие в приграничной зоне ограничения. Им было сделано устное предупреждение и позволено продолжить свой путь внутри страны.
Представитель Бюро пограничного контроля Тамар Тамм отмечает, что как местным жителям, так и гостям приграничных районов следует узнать, что значат приграничные знаки.