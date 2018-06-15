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Туристы случайно пересекли эстонскую границу

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Днем 14 июня на Пиузаском кордоне пограничники с помощью системы мониторинга обнаружили передвигающихся в пограничной зоне людей. Пограничный патруль задержал двух человек, передает Lõuna-Eesti Postimees.

В ходе проверки выяснилось, что речь идет о шведских туристах, которые случайно оказались в пограничной зоне.

Пограничники объяснили туристам, почему нельзя там находиться, как пролегает временная пограничная линия и какие предупредительные знаки говорят о вхождении в пограничную зону.

Туристы признали нарушение и поняли действующие в приграничной зоне ограничения. Им было сделано устное предупреждение и позволено продолжить свой путь внутри страны.

Представитель Бюро пограничного контроля Тамар Тамм отмечает, что как местным жителям, так и гостям приграничных районов следует узнать, что значат приграничные знаки.

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