Полиция в среду усилит патрулирование в Ида-Вирумаа

Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Таллинн - Нарва на участке между Силламяэ и Нарвой, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году, пишет rus.err.ee.