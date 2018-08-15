Полиция в среду усилит патрулирование в Ида-Вирумаа
15 августа 2018, 7:47
В среду, 15 августа, полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Ида-Вируском уезде.
Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Таллинн - Нарва на участке между Силламяэ и Нарвой, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году, пишет rus.err.ee.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.