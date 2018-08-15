Команда Трампа подала иск против автора книги о нем

Представители избирательного штаба президента США Дональда Трампа обратились в арбитражный суд Нью-Йорка по делу бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт Ньюман, обвинив ее в нарушении соглашения о неразглашении, пишет DW.com.
Документ был подписан в 2016 году, когда она вступила в должность помощника главы государства и директора по коммуникациям в управлении по связям с общественностью. Об обращении в суд во вторник, 14 августа, сообщил телеканал ABC News, сославшись на высокопоставленного сотрудника штаба американского лидера.
Маниголт Ньюман в интервью агентству AP заявила, что "не позволит себя запугать".
"Повредившийся в уме"
В тот же день в США поступила в продажу книга экс-помощницы Трампа о главе американской администрации, озаглавленная "Повредившийся в уме" ("Unhinged"). В ней автор описала главу Белого дома как "расиста", "женоненавистника" и человека, "абсолютно лишенного чувства сострадания". По словам Маниголт Ньюман, Трамп - блестящий бизнесмен, однако при этом "фактически неграмотен", забывчив и легко раздражается.
В ходе своей работы Маниголт Ньюман тайно записывала конфиденциальные разговоры сотрудников аппарата Белого дома. Часть этих записей она позднее обнародовала.
Омароса Маниголт Ньюман до занятия поста советницы Трампа участвовала в первом сезоне его реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice).
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