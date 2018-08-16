Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лондон за 40 евро!
16 августа 2018, 9:28
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и flynous.com
Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная со 131 евро
Туда-обратно из Таллинна на Корфу начиная со 158 евро
Туда-обратно из Таллинна на Кипр (с проживанием вдвоем в квартире-студии) начиная с 268 евро
Туда-обратно из Таллинна в Южную Америку начиная с 545 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 40 евро
Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 58 евро
Туда-обратно из Амстердама в Уганду начиная с 381 евро