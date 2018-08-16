"Дагестанец убьет ирландца"

"Я думаю, Хабиб победит, - сказал Вердум TMZ Sports. – Он убьет Конора, однозначно. Я видел Хабиба, он много тренируется. Он очень серьезный боец".

Дастин Пуарье, проигравший Макгрегору четыре года назад, тоже предпочел поставить на россиянина.

"Я бы выбрал Хабиба, - сказал он THE MMA Hour. – Думаю, он победит. Хабиб хорош в борьбе и больше подкован физически".

И бывший чемпион UFC Жорже Сен-Пьер сделал ставку на Нурмагомедова.

"Если бы мне надо было поставить дом на исход встречи, я бы выбрал Хабиба, - отметил канадец. – Он никогда не проигрывал. А Конор проигрывал и проигрывал в партере. Именно в этом компоненте Хабиб особенно силен".