Пт, 17.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • На пароме произошла техническая неполадка: пассажиров уже два часа катают по кругу

На пароме произошла техническая неполадка: пассажиров уже два часа катают по кругу Дополнено в 15:34!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

"Меркандия" под прикрытием "Тийу" сейчас движется в направлении канала.

ФОТО: Erakogu

Замещающая паром "Лейгер" "Меркандия" вышла в 12 часов из порта Хельтермаа, но вскоре судно было вынуждено кружить в море, об этом Postimees рассказал пассажир, находившийся на борту. По словам руководителя по коммуникациям TS Laevade, произошла техническая неполадка в двигателе парома.

После того, как на помощь "Меркандии" вышел паром "Тийу", судно наконец-то смогло взять курс на фарватер.

"Никакой информации, где-то полчаса!" - прокомментировал ситуацию пассажир "Меркандии" вскоре после выхода парома из порта Хельтермаа. Если обычно рейс из Хельтермаа в Рохукюла продолжается час и 15 минут, то путь "Меркандии" к материку занял два с половиной часа.

"На пароме Mercandia были временные технические неполадки, из-за которых паром прибыл в порт Рохукюла с опозданием. Сейчас сбой устранен. В 14.30 выйдет паром Tiiu, и, как только погрузят машины, за ним последует паром Mercandia", - сообщили в пресс-службе TS Laevad.

"Меркандия" под прикрытием "Тийу" сейчас движется в направлении канала.

ФОТО: Erakogu

Читать также

Актуально

НАВЕРХ