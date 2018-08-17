На пароме произошла техническая неполадка: пассажиров уже два часа катают по кругу

После того, как на помощь "Меркандии" вышел паром "Тийу", судно наконец-то смогло взять курс на фарватер.

"Никакой информации, где-то полчаса!" - прокомментировал ситуацию пассажир "Меркандии" вскоре после выхода парома из порта Хельтермаа. Если обычно рейс из Хельтермаа в Рохукюла продолжается час и 15 минут, то путь "Меркандии" к материку занял два с половиной часа.

"На пароме Mercandia были временные технические неполадки, из-за которых паром прибыл в порт Рохукюла с опозданием. Сейчас сбой устранен. В 14.30 выйдет паром Tiiu, и, как только погрузят машины, за ним последует паром Mercandia", - сообщили в пресс-службе TS Laevad.