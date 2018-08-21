Ансип: некоторые достижения Эстонии - моя заслуга

«Вчера смотрели Совместное пение ЭР100 и, честно говоря, ком стоял в горле. Смотрели с друзьями и подпевали, и я тоже зарегистрировался. Сильно хотелось побывать на певческой эстраде», - признался Ансип.

Он отметил, что теперь смотрит на Эстонию издалека, из Брюсселя и, по его мнению, Эстония становится только лучше и краше: «Я горжусь тем, чего мы достигли в Эстонии. Конечно, всегда можно сделать лучше, но тем, кто сомневается или боится, что не все правильно получилось, я желаю отправиться в другие места. Пусть они посмотрят, что там происходит. На самом деле в Эстонии все хорошо».

«Если я должен перечислить то, что улучшилось за последние два года, то, конечно, я назову те вещи, с которыми связан сам. Например, отмена платы за роуминг - это моя заслуга, заслуга Европейской комиссии», - подчеркнул он.