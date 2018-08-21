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Новые маршруты в Болгарии привлекут туристов на весь год

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Пляжи Болгарии, как всегда, заполнены отдыхающими.

ФОТО: n-tv.de

В Болгарии создадут 12 винно-гастрономических маршрутов, которые позволят привлекать туристов в страну круглый год. Об этом пишет портал Болгарского национального радио.

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова рассказала о начале проекта по созданию 12 винно-гастрономических направлений, пишет turizm.ru. Такое число представители туристического сектора связали с месяцами года. Проект охватывает более 50 муниципалитетов и 100 туристических объектов. Его концепция напрямую связана с сохранением традиций и культуры Болгарии, с упором на местную еду и региональные обычаи. 

Один из новых маршрутов — «Восточная Фракия», с посещением городов Стара Загора, Сливен, Ямбол и Карнобат и несколько знаковых туристических объектов в регионе, в том числе неолитические жилища, Карановский селитебный курган, крепость Маркели и другие.

Другой маршрут — «Старые столицы» включает в себя визит в Велико-Тырново, Горна Оряховица, Шумен, Преслав, Велики Габрово и осмотр более десятка туристических объектов — исторические холмы Царевец и Трапезица, Хотницкий водопад, Шуменскую крепость, монастырь в Осмаре.

Цель проекта – превратить Болгарию в круглогодичное туристическое направление, предложить туристам новый вид отдыха в качестве альтернативе горным лыжам зимой и пляжу летом. Николина Ангелкова отметила, что инициатива будет способствовать росту турпотока. О точной дате запуска проекта пока не сообщается.

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