Новые маршруты в Болгарии привлекут туристов на весь год

В Болгарии создадут 12 винно-гастрономических маршрутов, которые позволят привлекать туристов в страну круглый год. Об этом пишет портал Болгарского национального радио.
Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова рассказала о начале проекта по созданию 12 винно-гастрономических направлений, пишет turizm.ru. Такое число представители туристического сектора связали с месяцами года. Проект охватывает более 50 муниципалитетов и 100 туристических объектов. Его концепция напрямую связана с сохранением традиций и культуры Болгарии, с упором на местную еду и региональные обычаи.
Один из новых маршрутов — «Восточная Фракия», с посещением городов Стара Загора, Сливен, Ямбол и Карнобат и несколько знаковых туристических объектов в регионе, в том числе неолитические жилища, Карановский селитебный курган, крепость Маркели и другие.
Другой маршрут — «Старые столицы» включает в себя визит в Велико-Тырново, Горна Оряховица, Шумен, Преслав, Велики Габрово и осмотр более десятка туристических объектов — исторические холмы Царевец и Трапезица, Хотницкий водопад, Шуменскую крепость, монастырь в Осмаре.
Цель проекта – превратить Болгарию в круглогодичное туристическое направление, предложить туристам новый вид отдыха в качестве альтернативе горным лыжам зимой и пляжу летом. Николина Ангелкова отметила, что инициатива будет способствовать росту турпотока. О точной дате запуска проекта пока не сообщается.