Новые маршруты в Болгарии привлекут туристов на весь год

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова рассказала о начале проекта по созданию 12 винно-гастрономических направлений, пишет turizm.ru. Такое число представители туристического сектора связали с месяцами года. Проект охватывает более 50 муниципалитетов и 100 туристических объектов. Его концепция напрямую связана с сохранением традиций и культуры Болгарии, с упором на местную еду и региональные обычаи.

Один из новых маршрутов — «Восточная Фракия», с посещением городов Стара Загора, Сливен, Ямбол и Карнобат и несколько знаковых туристических объектов в регионе, в том числе неолитические жилища, Карановский селитебный курган, крепость Маркели и другие.

Другой маршрут — «Старые столицы» включает в себя визит в Велико-Тырново, Горна Оряховица, Шумен, Преслав, Велики Габрово и осмотр более десятка туристических объектов — исторические холмы Царевец и Трапезица, Хотницкий водопад, Шуменскую крепость, монастырь в Осмаре.