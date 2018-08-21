Инспекция разъяснила, когда работодатель может следить за работниками при помощи видеокамер

Согласно пояснению ведомства, наблюдение за работниками при помощи видеокамер должно соответствовать двум принципам - соответствию цели наблюдения и минимальности, передает Rus.err.

Кроме того, если видеокамера используется для охраны людей или имущества, то должны присутствовать соответствующие обозначения и уведомления, а если работотодатель использует камеру для слежения за организацией труда или контроля рабочего времени, то это условие должно быть вписано в трудовой договор или правила внутреннего трудового распорядка с указанием необходимости и обоснованием такого наблюдения.

Инспекция отмечает, что работодатель обязан уважать частную жизнь работников и контролировать выполнение трудовых обязанностей таким способом, который не нарушает основные права человека, это означает, что для установки камер видеонаблюдения у работодателя должна быть уважительная причина, так как с большой вероятностью установка камеры не будет способствовать хорошей атмосфере в производственной среде.