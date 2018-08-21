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Инспекция разъяснила, когда работодатель может следить за работниками при помощи видеокамер

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Камера видеонаблюдения.

ФОТО: TNS/Baltimore Sun/TNS/Sipa USA

Инспекция по защите данных опубликовала разъяснение условий, при который работодатель может устанавливать камеры видеонаблюдения для слежения за своими работниками.

Согласно пояснению ведомства, наблюдение за работниками при помощи видеокамер должно соответствовать двум принципам - соответствию цели наблюдения и минимальности, передает Rus.err.

Кроме того, если видеокамера используется для охраны людей или имущества, то должны присутствовать соответствующие обозначения и уведомления, а если работотодатель использует камеру для слежения за организацией труда или контроля рабочего времени, то это условие должно быть вписано в трудовой договор или правила внутреннего трудового распорядка с указанием необходимости и обоснованием такого наблюдения.

Инспекция отмечает, что работодатель обязан уважать частную жизнь работников и контролировать выполнение трудовых обязанностей таким способом, который не нарушает основные права человека, это означает, что для установки камер видеонаблюдения у работодателя должна быть уважительная причина, так как с большой вероятностью установка камеры не будет способствовать хорошей атмосфере в производственной среде.

В любом случае запрещается установка камер видеонаблюдения в санитарных помещениях, а доступ к видеозаписи должен быть только у тех лиц, которым он требуется для выполнения трудовых обязанностей, кроме того, работодатель обязан не допускать публикации видео в интернете или иным образом, и обеспечивать защиту от хакеров.

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