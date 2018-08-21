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  • Видео: порывом ветра на людей обрушило строительные леса в центре Петербурга

Видео: порывом ветра на людей обрушило строительные леса в центре Петербурга

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ФОТО: Скриншот / Пятый канал.

Деревянные конструкции порывом ветра смело с крыши дома на Большой Морской улице, в самом центре Петербурга, - сообщает телеканал 78.ru.

Эксклюзивные съемки с места ЧП на Большой Морской улице, рядом с Дворцовой площадью, публикует Пятый канал.

Пока известно крайне мало: пострадавшему тут же вызвали скорую помощь. Подробности выясняются.

Ураганный ветер, как сообщал ранее Пятый канал, уже наделал в Петербурге немало бед. Утром во вторник, 21 августа, в Северной столице России из-за поваленных деревьев произошел настоящий транспортный коллапс.

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