Видео: порывом ветра на людей обрушило строительные леса в центре Петербурга
21 августа 2018, 21:35
Деревянные конструкции порывом ветра смело с крыши дома на Большой Морской улице, в самом центре Петербурга, - сообщает телеканал 78.ru.
Эксклюзивные съемки с места ЧП на Большой Морской улице, рядом с Дворцовой площадью, публикует Пятый канал.
Пока известно крайне мало: пострадавшему тут же вызвали скорую помощь. Подробности выясняются.
Ураганный ветер, как сообщал ранее Пятый канал, уже наделал в Петербурге немало бед. Утром во вторник, 21 августа, в Северной столице России из-за поваленных деревьев произошел настоящий транспортный коллапс.