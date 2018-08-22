Фото: в Пирита продается часть дома в скандинавском стиле
22 августа 2018, 11:20
На тихой улочке в Меривялья находится эта поступившая в продажу жемчужина скандинавского стиля, сообщает портал Kodustill.
Часть дома в Пирита площадью 154,8 квадратных метров готова к переезду новых владельцев. Жилище не просто в очень хорошем состоянии, оно содержится в идеальной чистоте благодаря установленному в здании центральному пылесосу.
В цену этого просторного и светлого жилья входит вся меблировка и декор, которые можно увидеть на фотографиях. Также новым хозяевам останется в пользование посудомоечная машина, духовка, вытяжка и холодильник. Также в цену входит телевизор и аудиосистема.
Подробности находятся ЗДЕСЬ.