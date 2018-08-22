Легкоатлетка с шестью пальцами не может найти обувь для соревнований

Причина, по которой Барман периодически сталкивается с трудностями, заключается в том, что на ногах у Барман шесть пальцев: такой Барман появилась на свет.

Несмотря на это, Свапна показывает очень приличные результаты. Четыре года назад спортсменка на Азиатских играх завоевала пятое место. Однако на этот раз спортсменка может не принять участие в Азиатских играх из-за отсутствия обуви.

"Мне невозомжно подобрать себе обувь. Раньше мне не надо было заказывать специальную обувь, подходили одни беговые шиповки, но теперь такой модели в Индии не найти - пожаловалась спортсменка - Такая проблема у меня с рождения, я живу с этим. Кто-то делал специальную операцию, но я не уверена, что готова на нее. Сейчас я просто готовлюсь к Играм. У меня есть пара старых кроссовок: буду, видимо, в них соревноваться."

Тренер индийской спортсменки, Субхас Сакар, приложил все усилия, чтобы найти нужную обувь, но все было тщетно: "Сделали все, что могли. Попробовали местную продукцию, но ее качество - ужасное. Спрашивали шиповки у паралимпийцев, но и от них помощи не получили".