Женщина пыталась спуститься из окна третьего этажа по простыням и разбилась насмерть
22 августа 2018, 18:51
Сегодня ночью погибла 37-летняя женщина, которая пыталась спуститься из окна, сообщает Postimees.
Сегодня в два часа ночи полицейские получили вызов на улицу Копли, где, как сообщалось, женщина упала из окна третьего этажа жилого дома.
Когда полицейские прибыли на место, скорая помощь констатировала смерть 37-летней женщины.
Полицейский патруль обнаружил, что из окна спускалась веревка из связанных между собой простыней.
По предварительным данным, женщина пыталась спуститься с третьего этажа по простыням и упала. Она получила смертельные травмы.