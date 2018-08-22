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  • Женщина пыталась спуститься из окна третьего этажа по простыням и разбилась насмерть

Женщина пыталась спуститься из окна третьего этажа по простыням и разбилась насмерть

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Kiirabi.

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Сегодня ночью погибла 37-летняя женщина, которая пыталась спуститься из окна, сообщает Postimees.

Сегодня в два часа ночи полицейские получили вызов на улицу Копли, где, как сообщалось, женщина упала из окна третьего этажа жилого дома.

Когда полицейские прибыли на место, скорая помощь констатировала смерть 37-летней женщины.

Полицейский патруль обнаружил, что из окна спускалась веревка из связанных между собой простыней.

По предварительным данным, женщина пыталась спуститься с третьего этажа по простыням и упала. Она получила смертельные травмы.

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