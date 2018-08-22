Женщина пыталась спуститься из окна третьего этажа по простыням и разбилась насмерть

Сегодня в два часа ночи полицейские получили вызов на улицу Копли, где, как сообщалось, женщина упала из окна третьего этажа жилого дома.

Когда полицейские прибыли на место, скорая помощь констатировала смерть 37-летней женщины.

Полицейский патруль обнаружил, что из окна спускалась веревка из связанных между собой простыней.