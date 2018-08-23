Конфликт в Мустамяэ: полиция отправила на место несколько экипажей
23 августа 2018, 7:18
Сегодня около полуночи в полицию поступил вызов в столичный район Мустамяэ.
На место выехало несколько полицейских машин. Очевидец произошедшего сообщил Postimees, что у дома по адресу Мустамяэ-теэ, 169, было четыре или пять машин полиции и одна скорой помощи.
Полицейские со служебной собакой проверили находящуюся рядом детскую площадку, один из подъездов многоквартирного дома и одну из квартир. «Говорили о ноже. В кустах что-то нашли», - описал ситуацию читатель.
Как сообщили Postimees в пресс-службе Пыхьяской префектуры, по предварительным данным, двое мужчин подрались с двумя другими мужчинами и отобрали у них сумку. Полиция задержала подозреваемых.