Конфликт в Мустамяэ: полиция отправила на место несколько экипажей

На место выехало несколько полицейских машин. Очевидец произошедшего сообщил Postimees, что у дома по адресу Мустамяэ-теэ, 169, было четыре или пять машин полиции и одна скорой помощи.

Полицейские со служебной собакой проверили находящуюся рядом детскую площадку, один из подъездов многоквартирного дома и одну из квартир. «Говорили о ноже. В кустах что-то нашли», - описал ситуацию читатель.