Чт, 23.08.2018
Единственное, что отличает Россию от других – это размер территории. Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Конфликт в Мустамяэ: полиция отправила на место несколько экипажей

Конфликт в Мустамяэ: полиция отправила на место несколько экипажей

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня около полуночи в полицию поступил вызов в столичный район Мустамяэ.

На место выехало несколько полицейских машин. Очевидец произошедшего сообщил Postimees, что у дома по адресу Мустамяэ-теэ, 169, было четыре или пять машин полиции и одна скорой помощи.

Полицейские со служебной собакой проверили находящуюся рядом детскую площадку, один из подъездов многоквартирного дома и одну из квартир. «Говорили о ноже. В кустах что-то нашли», - описал ситуацию читатель.

Как сообщили Postimees в пресс-службе Пыхьяской префектуры, по предварительным данным, двое мужчин подрались с двумя другими мужчинами и отобрали у них сумку. Полиция задержала подозреваемых.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ