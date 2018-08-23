Не надоела ли "осажденная крепость" рядовым россиянам?

И выходило совсем как в старой русской шутке про известную часть тела: слова, видите ли, такого нет, но место все же имеется.

Ясно, что обывателю проще засунуть голову в песок, и не соотносить следствия с причинами - и нервы целее, и жизнь спокойнее. Если же такую модель предлагает ему власть - еще лучше: получается, что это не он(а) врет себе, а врут "сверху". Тем меньше личной ответственности, и, опять-таки, спокойнее жизнь.

Но вся эта музыка худо-бедно играет, пока дело не доходит до кровных. Особенно когда их и так от зарплаты до зарплаты в обрез. Удивительно ли, что в течение последних месяцев тема социальной справедливости в российском общественно-дискуссионном пространстве заметно потеснила великодержавные сюжеты?

То есть, замечательно, конечно, что Крым наш, но никто ведь не предупреждал, что платить за него будут простые россияне. Никто ведь не предупреждал, что планку пенсионного возраста задерут аж до 67 лет, до которых еще поди доживи. И так далее. А что в Европе и Америке одни враги, то это еще как сказать. Кто там был - вернулись довольные. Мы может и лучше их, но Америка все равно богаче, ясно и ежу. С ней тягаться - только деньги на ветер пускать. Которых и так негусто.

Эти нехитрые выкладки народного здравого смысла иллюстрируют цифры Левада-центра. И заодно показывают наметившуюся в России за последние полгода тенденцию к более реалистическому мышлению. В июле на вопрос об отношении к США позитивный ответ дали 42% опрошенных россиян - против всего 26% в январе. Соответственно, негативно воспринимают Соединенные Штаты 40% опрошенных (в январе таких было 52%). 18% в июле (против 22% в январе) затруднились ответить на этот вопрос.

К Европе в РФ традиционно относились лучше, чем к Америке: ее лучше знают, в нее чаще и более массово ездят. Очень хорошее отношение к Евросоюзу подтвердили 4% опрошенных (против 3% в январе); в основном хорошее - 38% (заметный скачок после январских 29%). В основном плохо относятся к ЕС 27% (в январе такую оценку дала треть опрошенных, 33%). Число воспринимающих ЕС однозначно плохо упало с января на 2% (11% против прежних 13-ти). А затруднившихся ответить - как и в случае с США - несколько уменьшилось (20% против январьских 22-х).