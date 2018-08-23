В Финляндии 630 мостов находятся в плохом состоянии

Состояние мостов в Финляндии оценивается по пятибалльной шкале. Категория 1 – "очень плохое состояние", 2 – "плохое". В две низшие категории вошло в общей сложности 630 мостов.

На некоторых мостах ограничено движение тяжелых грузовиков, чтобы те не повредили мостовые конструкции. Ограничения веса указаны на дорожных знаках. О них можно также получить информацию на сайте Транспортного ведомства. Начальник отдела, отвечающего за состояние мостов, Минна Торккели знает, что не все соблюдают эти правила.

"Мы стараемся информировать представителей сферы транспорта о том, что слишком тяжелые грузовики могут повредить мост, но некоторые все равно нарушают ограничения, как есть и те, кто нарушают правила дорожного движения", - говорит Торккели

В крайнем случае мост закрывают, как случилось в местечке Помаркку в 2016 году, когда там начал снос каменного моста возрастом более 100 лет.

Транспортное ведомство отвечает за состояние более 15 000 финских мостов, то есть в плохом состоянии находится менее пяти процентов от них.

Самые большие грузовики в Европе

На состояние финских дорог и мостов влияет то, что в Финляндии разрешено ездить на более тяжелом грузовом транспорте, чем в любой другой стране ЕС.

В Европе максимальный допустимый вес грузовика - 40 тонн, а на финских дорогах – 76 тонн. Кроме того, здесь можно получить специальное разрешение ездить на еще более крупном грузовике.