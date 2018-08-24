Спальный район взвыл: из-за алкоголиков дети боятся выйти на игровую площадку

Особенно плохи дела на Мыйзавахе. Там меж жилых домов маячит магазин Superalko, а на другом конце большого многоквартирного дома возле велодорожки установлен желтый павильон, где бомжи и некоторые местные жители (не сильно от бомжей отличающиеся) собираются по утрам еще до того часа, когда закон позволит открыть алкогольный магазин. И по соседству с этим живет Марина Григорова, которой приходится наблюдать это постоянно.

Марина Григорова ФОТО: Margus Ansu

“Обычно эти люди не ограничиваются одной бутылкой. Тех, у кого одна бутылка легкого алкоголя в руке, обычно ведь не видно и не слышно, - говорит она. – А они там другие, блюют и матерятся. Под балконы ходят писать. Сидит компания, а ты идешь мимо с 11-летней дочерью и слышишь их мат, замечания о том, что юбка короткая, это же неправильно”.

Ее слова подтверждает депутат горсобрания от центристов Елена Фрунзе, в группе Фейсбука у которой уже несколько дней идет острая дискуссия, что обо всем этом думать и как разрешить ситуацию.

Елена Фрунзе ФОТО: Sille Annuk

“Проблема в том, что рядом детсады, школы и игровые площадки, а теперь рядом с ними город поставил павильоны и скамейки, где каждый день пьют веселые алкоголики”, - констатировала Фрунзе.

“Если созданы все условия, чтобы употреблять алкоголь в общественном месте, то, естественно, этой возможностью будут пользоваться”, - добавила Григорова.

Кто виноват?

Возникает вопрос: кто виноват? Или в данном случае: виноват магазин или скамейка? Поскольку в магазине Superalko булку не купить (зато есть консервированные огурцы) а если бы не было скамейки, у пьяниц не было бы причины собираться именно там.

С другой стороны, даже если мысленно убрать оттуда Superalko, рядом останутся Prisma, Rimi и Selver – где тоже можно обзавестись бутылкой, признает Фрунзе. Их с Григоровой вывод прост: если закон запрещает пить в общественном месте, делать этого нельзя.

Тема, на самом деле, не нова. В прошлом году все это уже обсуждалось, горуправе задавали вопросы о расположении скамеек. Заведующий отделением тартуского городского хозяйства Рейн Хаак сказал, что по работе ему часто приходилось подписывать счета за перенос скамеек. Ходатайства, причем, двусторонние: уберите скамейку, поставьте скамейку.

Характерная картина для Аннелинна. ФОТО: Erakogu

“Чем богаче становится общество, тем эгоистичнее становятся люди. Все знают свои права, но, к несчастью, не знают обязанностей”, - добавил Хаак. По его мнению, проблема, описанная Григоровой и Фрунзе, демонстрирует уровень развития общества, что проявляется, например, в виде истории наподобие прошлогодней: когда городские чиновники пришли проверить скамейки, установленные около велосипедной дорожки, ведущей к аннелиннаской Prisma, на одной спали бомжи, а друга была вырвана из земли. “Скамейка так кому-то действовала на нервы, что болты были перерезаны”, - пояснил Хаак.