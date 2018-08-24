Спальный район взвыл: из-за алкоголиков дети боятся выйти на игровую площадку

В тартуском спальном районе Аннелинн построили пешеходную и велодорожку, возле которой город устроил игровые площадки, скамейки и павильоны, а теплое лето вполне устроило там алкоголиков и нерегулярно выпивающих. Их-то и оказалось так много, что народ в Аннелинне волком воет и зовет на помощь, пишет Tartu Postimees.
Особенно плохи дела на Мыйзавахе. Там меж жилых домов маячит магазин Superalko, а на другом конце большого многоквартирного дома возле велодорожки установлен желтый павильон, где бомжи и некоторые местные жители (не сильно от бомжей отличающиеся) собираются по утрам еще до того часа, когда закон позволит открыть алкогольный магазин. И по соседству с этим живет Марина Григорова, которой приходится наблюдать это постоянно.
“Обычно эти люди не ограничиваются одной бутылкой. Тех, у кого одна бутылка легкого алкоголя в руке, обычно ведь не видно и не слышно, - говорит она. – А они там другие, блюют и матерятся. Под балконы ходят писать. Сидит компания, а ты идешь мимо с 11-летней дочерью и слышишь их мат, замечания о том, что юбка короткая, это же неправильно”.
Ее слова подтверждает депутат горсобрания от центристов Елена Фрунзе, в группе Фейсбука у которой уже несколько дней идет острая дискуссия, что обо всем этом думать и как разрешить ситуацию.
“Проблема в том, что рядом детсады, школы и игровые площадки, а теперь рядом с ними город поставил павильоны и скамейки, где каждый день пьют веселые алкоголики”, - констатировала Фрунзе.
“Если созданы все условия, чтобы употреблять алкоголь в общественном месте, то, естественно, этой возможностью будут пользоваться”, - добавила Григорова.
Кто виноват?
Возникает вопрос: кто виноват? Или в данном случае: виноват магазин или скамейка? Поскольку в магазине Superalko булку не купить (зато есть консервированные огурцы) а если бы не было скамейки, у пьяниц не было бы причины собираться именно там.
С другой стороны, даже если мысленно убрать оттуда Superalko, рядом останутся Prisma, Rimi и Selver – где тоже можно обзавестись бутылкой, признает Фрунзе. Их с Григоровой вывод прост: если закон запрещает пить в общественном месте, делать этого нельзя.
Тема, на самом деле, не нова. В прошлом году все это уже обсуждалось, горуправе задавали вопросы о расположении скамеек. Заведующий отделением тартуского городского хозяйства Рейн Хаак сказал, что по работе ему часто приходилось подписывать счета за перенос скамеек. Ходатайства, причем, двусторонние: уберите скамейку, поставьте скамейку.
“Чем богаче становится общество, тем эгоистичнее становятся люди. Все знают свои права, но, к несчастью, не знают обязанностей”, - добавил Хаак. По его мнению, проблема, описанная Григоровой и Фрунзе, демонстрирует уровень развития общества, что проявляется, например, в виде истории наподобие прошлогодней: когда городские чиновники пришли проверить скамейки, установленные около велосипедной дорожки, ведущей к аннелиннаской Prisma, на одной спали бомжи, а друга была вырвана из земли. “Скамейка так кому-то действовала на нервы, что болты были перерезаны”, - пояснил Хаак.
Но скамья на улице не просто так. “Пожилые люди хотят, чтобы по пути из магазина можно было где-то сделать паузу и отдохнуть. Всю дистанцию от магазина до дома они не могут пройти за один раз, - констатировал он. – Но в результате днем там сидят или спят бомжи, а вечером там шумят и сквернословят подростки. С этим связаны патрульные возможности полиции”.
Полиция вмешивается
Полиция не сидит сложа руки. По словам тартуского патрульного полицейского Ханнеса Хендриксона, в неделю полиция получает один-два вызова в этот район, люди жалуются на алкоголиков, нарушающих покой окружающих, причем во многом это жильцы окрестных домов. Проблема обостряется в конце рабочего дня, когда люди вместе с друзьями распивают на скамейке пиво и только потом топают домой.
“К счастью, манера поведения окрестных жителей изменилась и на такой способ проведения досуга не смотрят сквозь пальцы, - сказал Хендрискон. – Нам сообщают, мы реагируем, мы проводим решительную беседу и разгоняем пьяниц. Крайне редко приходится прихватить с собой куражащегося товарища и отправить его протрезвляться в арестную камеру. Мы присматриваем за этим районом и на своих патрульных маршрутах”.
По словам полицейского, очевидно, что распитие алкоголя неуместно в общественном месте, и ни один ребенок по пути к игровой площадке или другу не должен видеть, как употребляют алкоголь. “Я призываю людей чаще сообщать полиции о подобном раздражающем поведении, поскольку, только если общественность будет замечать это, наш город станет более безопасным”, - добавил он.
Есть ли у города возможность уменьшить количество проблем, ограничив продажу алкоголя? Заведующая отделением предпринимательства Малле Блуменау сообщила, что магазин Superalko значится как продуктовый и закон никак не позволяет повлиять на его деятельность. «Единственное, что есть – ограничение на продажу по времени», - заметила она.
Но ведь и проблема не только в Superalko и районе Мыйзавахее. Лишь недавно член правления КТ рядом с саареской Maxima Кюлли-Тайве Аусен жаловалась, что некоторые дети из-за пьяниц, потягивающих алкоголь за кустами, боятся даже выйти на обустроенную городом игровую площадку.