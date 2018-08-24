Пт, 24.08.2018
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  • Видео: по шоссе Таллинн-Тарту ехал автомобиль с горящим домом на колесах

Видео: по шоссе Таллинн-Тарту ехал автомобиль с горящим домом на колесах

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Politseinikud peatasid Puurmanis purjus reisiseltskonna.

ФОТО: Kuvatõmmis videost.

Вчера вечером на шоссе Таллинн-Тарту в районе Пуурмани полицейскому патрулю попался на глаза автомобиль с включенными аварийными огнями, на прицепе которого был дом на колесах. Из-под него валил дым. Как пишет Tartu Postimees, позже выяснилось, что у дома на колесах горела задняя шина.

Полицейские последовали за автомобилем и дали ему распоряжение остановиться в Пуурмани. Водитель был удивлен, что шина дома на колесах горит и принялся ее тушить. Из задымленного вагончика, в котором во время езды никого не должно быть, вышли пьяный мужчина и собака. Никто не из них не пострадал. Кроме того, было установлено, что водитель машины также пьян, поэтому всю компанию доставили в полицейский участок.

Скриншот Лыунаской префектуры в Facebook.

ФОТО: Kuvatõmmis

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