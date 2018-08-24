Неудачливый борец попался на допинге

Назаров дал положительную пробу уже на стадии отборочных соревнований, употребив запрещенный фуросемид. Назаров был дисквалифицирован, хотя до этого успел проиграть в первом раунде весовой категории до 57 килограмм индийцу Сандипу Томару 8:12.