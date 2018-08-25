Второй вратарь "Левадии" Прийт Пиккер завершил карьеру

"О намерении уйти из большого футбола Пиккер заявлял и раньше, но мы надеялись, что он все же будет в обойме до конца этого чемпионата. Однако вратарь решил уйти из футбола буквально со дня. В его семье ожидается пополнение - они с супругой ждут третьего ребенка. Конечно, решение дня нас стало несколько неожиданным", - рассказал порталу RusERR спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко.