Сб, 25.08.2018
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Второй вратарь "Левадии" Прийт Пиккер завершил карьеру

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Прийт Пиккер - забивающий голы вратарь.

ФОТО: FC Levadia

Второй вратарь таллиннской "Левадии" Прийт Пиккер в 32-летнем возрасте решил завершить карьеру профессионального футболиста.

"О намерении уйти из большого футбола Пиккер заявлял и раньше, но мы надеялись, что он все же будет в обойме до конца этого чемпионата. Однако вратарь решил уйти из футбола буквально со дня. В его семье ожидается пополнение - они с супругой ждут третьего ребенка. Конечно, решение дня нас стало несколько неожиданным", - рассказал порталу RusERR спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко.

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