Объемы строительства в Эстонии продолжают расти

По данным ведомства, эстонские строительные фирмы построили в Эстонии и за границей во втором квартале на 20% больше различных объектов, чем в тот же период прошлого года, а с учетом только эстонского рынка рост составил 22%, пишет rus.err.ee.

По данным Строительного регистра, во втором квартале в эксплуатацию было введено 1867 новых жилых помещений или на 443 больше, чем в апреле-июне прошлого года. Половину этих площадей составляют многоквартирные дома в Таллинне.