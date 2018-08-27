Пн, 27.08.2018
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Объемы строительства в Эстонии продолжают расти

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Ehitusvaldkonnas registreeriti mullu Eestis 339 tööõnnetust. Kuigi selle näitajaga ollakse tegevusalade võrdluses 7. kohal, on just selles valdkonnas õnnetused tihti väga ränkade tagajärgedega. Seetõttu hoiavad tööinspektorid ehitusplatsidel silma peal.

ФОТО: Toomas Tatar / Postimees

В апреле-июне 2018 года объемы строительного рынка в Эстонии увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Департамент статистики.

По данным ведомства, эстонские строительные фирмы построили в Эстонии и за границей во втором квартале на 20% больше различных объектов, чем в тот же период прошлого года, а с учетом только эстонского рынка рост составил 22%, пишет rus.err.ee.

По данным Строительного регистра, во втором квартале в эксплуатацию было введено 1867 новых жилых помещений или на 443 больше, чем в апреле-июне прошлого года. Половину этих площадей составляют многоквартирные дома в Таллинне.

За тот же период были выданы разрешения на строительство 1676 жилых помещений, что на 20% меньше, чем во втором квартале 2017 года.

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