Галерея: смотрите, как выглядит первый в Латвии магазин IKEA

Открытие первого магазина IKEA в Латвии состоится в четверг, 30 августа. Магазин будет работать с 10.00 до 21:00.

Площадь магазина IKEA в Риге составляет 34 500 м2, а вся территория - 10 гектаров. Представители торговой сети обещают, что в латвийском магазине будет представлено более 8000 товаров. Здесь также будут ресторан IKEA на 450 мест, бистро и магазин шведских продуктов.

Кроме того, известно, что экспозиции в рижском магазине создавались с учетом типовых латвийских квартир.

Посетить открытие магазина, согласно данным Facebook, планируют около десяти тысяч человек. Общие инвестиции в создание в Латвии магазина IKEA составили более 50 млн евро.