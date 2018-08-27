Пн, 27.08.2018
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  • Галерея: смотрите, как выглядит первый в Латвии магазин IKEA

Галерея: смотрите, как выглядит первый в Латвии магазин IKEA

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Магазин IKEA в Риге откроет свои двери только в четверг, 30 августа, но представителей прессы пригласили ознакомиться с новым магазином в понедельник.

Открытие первого магазина IKEA в Латвии состоится в четверг, 30 августа. Магазин будет работать с 10.00 до 21:00.

Площадь магазина IKEA в Риге составляет 34 500 м2, а вся территория - 10 гектаров. Представители торговой сети обещают, что в латвийском магазине будет представлено более 8000 товаров. Здесь также будут ресторан IKEA на 450 мест, бистро и магазин шведских продуктов.

Кроме того, известно, что экспозиции в рижском магазине создавались с учетом типовых латвийских квартир.

Посетить открытие магазина, согласно данным Facebook, планируют около десяти тысяч человек. Общие инвестиции в создание в Латвии магазина IKEA составили более 50 млн евро.

Смотрите галерею и видео, с помощью которых вы сможете узнать цены на некоторые из товаров.

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