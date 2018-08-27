Пн, 27.08.2018
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  • Видео: загоревшийся на ходу автомобиль сгорел дотла

Видео: загоревшийся на ходу автомобиль сгорел дотла

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Сегодня вечером в Саку на ходу загорелся автомобиль, несмотря на быстрое прибытие спасателей, автомобиль сгорел дотла, передает Postimees.

В Центр тревоги сообщили об Audi, загоревшемся на Таллиннском шоссе в Саку, в 18.16.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия и потушили автомобиль в 18.26, сказал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

По первоначальным данным, возгорание началось с мотора.

Огонь сделал автомобиль непригодным для дальнейшего использования.

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