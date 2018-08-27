Видео: загоревшийся на ходу автомобиль сгорел дотла
27 августа 2018, 20:08
Сегодня вечером в Саку на ходу загорелся автомобиль, несмотря на быстрое прибытие спасателей, автомобиль сгорел дотла, передает Postimees.
В Центр тревоги сообщили об Audi, загоревшемся на Таллиннском шоссе в Саку, в 18.16.
Спасатели быстро прибыли на место происшествия и потушили автомобиль в 18.26, сказал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
По первоначальным данным, возгорание началось с мотора.
Огонь сделал автомобиль непригодным для дальнейшего использования.