Государство сокращает финансирование ремонта дорог

Так, согласно программе ремонта дорог, подготовленной в 2014 году, в 2019-ом планировалось выделить 182 млн евро на ремонт дорог. В 2016 году данная сумма уменьшилась на 24 млн евро до 158 миллионов. Согласно же последним планам правительства, не ремонт дорог будет выделено 144 млн евро, что почти на 40 миллионов меньше, чем планировалось четыре года назад.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон сообщила, что приоритетом для Эстонии должна быть безопасность движения, в основе которой лежит улучшение дорожной сети. «Это предполагает строительство дорожного покрытия на грунтовых дорогах, перестройку опасных мест на дорогах и строительство новых, более безопасных отрезков шоссе», - сказала она.

Программе ремонта дорог с 2014 по 2020 год претерпела множество изменений. Находившаяся в то время у власти Партия реформ планировала потратить на ремонт дорог в 2019 году 182 млн евро, а в 2020 эта сумма должна была вырасти до 203 миллионов.

В 2016 году программу пересмотрели. Теперь в 2019 году на ремонт дорог планировалось выделить 158 млн евро. И ровно столько же в 2020-ом.

Согласно подготовленной Центристской партией программе, в следующем году на ремонт дорог будет выделено 143 млн евро, а в 2020 году на шесть миллионов больше. Получается, что за несколько лет объем финансирования ремонта дорог сократился на десятки миллионы евро.

Примерно треть суммы будет направлена на обслуживание дорог.