На центральном вокзале Амстердама мужчина ранил ножом двух человек

На центральном вокзале Амстердама утром в пятницу, 31 августа, мужчина ранил ножом двух человек. Полиция открыла огонь по подозреваемому и ранила его, сообщили правоохранительные органы, пишет DW.com.
В первоначальном сообщении полиции говорилось, что в результате инцидента был эвакуирован весь вокзал, железнодорожное движение было прекращено. Однако вскоре после этого правоохранительные органы скорректировала информацию, сообщив, что о полной эвакуации речи не идет, для пассажиров закрыты лишь две платформы. Движение трамваев перед вокзалом было остановлено.
Нападавший и обе его жертвы госпитализированы. Мотивы подозреваемого неизвестны. Центральным вокзалом в центре столицы Нидерландов ежедневно пользуются около 250 тысяч человек.
Politie geeft sporen 4 en 5 treinverkeer Amsterdam Censtraal Station (CS) en tramverkeer Stationsplein weer vrij. Volg @NS_online en @GVB_actueel voor de actuele dienstregelingen.— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 31 августа 2018 г.