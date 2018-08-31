На центральном вокзале Амстердама мужчина ранил ножом двух человек

В первоначальном сообщении полиции говорилось, что в результате инцидента был эвакуирован весь вокзал, железнодорожное движение было прекращено. Однако вскоре после этого правоохранительные органы скорректировала информацию, сообщив, что о полной эвакуации речи не идет, для пассажиров закрыты лишь две платформы. Движение трамваев перед вокзалом было остановлено.