Фото: Audi вылетела с дороги и врезалась в дерево

Побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо сообщил, что легковой автомобиль, ехавший со стороны Абья-Палуоя, по неизвестной причине выехал на встречную полосу, перелетел через кювет и врезался в березу, снеся перед тем несколько деревьев поменьше.