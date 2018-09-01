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  • Фото: Audi вылетела с дороги и врезалась в дерево

Фото: Audi вылетела с дороги и врезалась в дерево

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В субботу в деревне Каарли Вильяндиского уезда Audi перелетела через придорожную канаву и врезалась в дерево.

Инцидент произошел на шестом километре дороги Сультси-Абья-Палуоя, пишет Sakala.

Побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо сообщил, что легковой автомобиль, ехавший со стороны Абья-Палуоя, по неизвестной причине выехал на встречную полосу, перелетел через кювет и врезался в березу, снеся перед тем несколько деревьев поменьше.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

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