Фото: Audi вылетела с дороги и врезалась в дерево
1 сентября 2018, 14:45
В субботу в деревне Каарли Вильяндиского уезда Audi перелетела через придорожную канаву и врезалась в дерево.
Инцидент произошел на шестом километре дороги Сультси-Абья-Палуоя, пишет Sakala.
Побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо сообщил, что легковой автомобиль, ехавший со стороны Абья-Палуоя, по неизвестной причине выехал на встречную полосу, перелетел через кювет и врезался в березу, снеся перед тем несколько деревьев поменьше.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.