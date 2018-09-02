Как так? Сообщают об эвакуации из только что открывшейся IKEA в Латвии

Tikko visus mūs evakuēja no jaunās Ikea... 🤔 pic.twitter.com/zefiOYwxkl — Indra Trofimovica (@IndraTrofimovic) 2 сентября 2018 г.

В Государственной пожарно-спасательной службе порталу TVNET ответили, что в воскресенье служба не получала вызовов в IKEA. Согласно заключенному договору, на месте в магазине дежурит экипаж пожарных.

Причина эвакуации пока остается неясной. По неофициальной информации, в магазине, возможно, сработала учебная тревога.

Посетителей попросили покинуть помещения магазина, на автостоянке образовалась основательная пробка.

Как порталу TVNET рассказал проезжавший мимо, полиция на стоянку IKEA больше не запускала новых посетителей, отмечая, что идет эвакуация.

Происходящее вызвало хаос в магазине.

На месте сообщение регулируют сотрудники охранной фирмы "Koblenz", констатировал TVNET.

Как сообщалось ранее, в день открытия, 30 августа, латвийскую IKEA посетили 20 тысяч человек. В основном люди покупали посуду, полотенца, постельное белье и школьную мебель.