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  • В понедельник полиция усилит наблюдение за дорожным движением в трех уездах

В понедельник полиция усилит наблюдение за дорожным движением в трех уездах

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Полиция измеряет скорость. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

В понедельник, 3 сентября, полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Тартуском, Йыгеваском и Ярваском уездах, передает Rus.err.

Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа ведомство проинформировало общественность о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.

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