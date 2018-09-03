В понедельник полиция усилит наблюдение за дорожным движением в трех уездах
3 сентября 2018, 9:21
В понедельник, 3 сентября, полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Тартуском, Йыгеваском и Ярваском уездах, передает Rus.err.
Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
В начале августа ведомство проинформировало общественность о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.