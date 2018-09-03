Департамент провел рейд в Пярну: из 80 работников зарегистрированы только семеро

Налогово-таможенный департамент в июле в Пярну проверил 21 место общепита: из 80 работников были зарегистрированы только семеро, кроме того, предприятия нарушали налоговое законодательство, пишет Majandus24.
Среди сборщиков ягод все пятеро не были зарегистрированы работодателями, а при проверке заправок обнаружился всего один незарегистрированный работник.
В местах общественного питания, по словам представителя департамента Айри Лепассар, не зарегистрированы были в основном сезонные работники, количество которых летом резко возрастает. В четырех фирмах во время проверки нашлись и другие нарушения, так что в отношении них было начато производство. «Например, в этих фирмах работники получали зарплату до того, как их внесли в регистр, и эти выплаты были незадекларированы, а налоги с них – не уплачены. Кроме того, мы обнаружили выплаты в конвертах и незарегистрированных сотрудников в других местах работы одной из фирм, которые в этот раз не проверялись», - сказала Лепассар.
На одной из заправок помимо нелегальных работников нашли документы, подтверждающие попытки уйти от налогов. «Попытки скрыть оборот, выплаты в конвертах, незарегистрированные работники и игнорирование требований к продаже топлива – это серьезные нарушения, и вдобавок к назначению выплат, в отношении фирмы открыто производство и ей назначат наказание», - добавила специалист.