Продать не удалось: в брошенные здания министерств переедут чиновники

Как мы помним, после того, как в августе прошлого года начало работу так называемое суперминистерство, в самом центре Таллинна опустели несколько солидных зданий.

Лучше всего получилось со зданием Министерства социальных дел на улице Гонсиори, которое продали в январе прошлого года на торгах по начальной стоимости в 3,8 миллиона евро дочернему предприятию Kaamos Group – фирме Avala OÜ.

Распоряжающееся домами Riigi Kinnisvara AS («Госимущество») хотело продать в этом году и здание Министерства экономики и коммуникацией, расположенное в Старом города на улице Харью, но вместо этого туда въедет государственное учреждение, сказала пресс-секретарь «Госимущества» Марилийс Сеппер. О каком именно учреждении идет речь и как долго оно будет пользоваться зданием, Сеппер не сказала, поскольку договоры пока не заключены. О здании на улице Харью известно лишь то, что весной прошлого года DTZ Kinnisvara оценило его в 3,9 миллиона евро.

Та же история с находящимся на Тынисмяги, 5а бывшим зданием Министерства юстиции, которое еще летом пользовался Харьюский уездный суд. Теперь оно перейдет к Министерству образования и науки. Другое здание Министерства юстиции на Тынисмяги, 8 сейчас законсервировано. Это означает, что «Госимущество» обеспечивает его охрану, уход и минимальное отопление: «Не исключено, что здание будет выставлено на продажу».

Находившиеся в пользовании Министерства финансов здания на улицах Эндла и Лыкке также по-прежнему находятся в ведении «Госимущества». Дома на Лыкке,5 и Эндла, 13 частично сданы в аренду, а на Лыкке, 3а дом законсервирован. «Главная сегодняшняя цель зданий – решение потребностей в государственном имуществе», - объяснила Сеппер.

Бросают деньги на ветер

Весной этого года Postimees писал, что содержание домов министерств без должного применения потребует около 50 000 евро.

Такое положение дел серьезно критиковал бывший министр государственного управления, реформист Арто Аас, который сказал, что несмотря на то, что о переезде из старых зданий было известно еще пару лет назад, за это время ничего сделано не было: «Держать пустыми большие дома в центре Таллинна – это выбрасывать деньги на ветер. Причиной этого могут быть только глупость или безалаберность».

По его словам, он общался на эту тему с застройщиками из частного сектора: «Все сошлись во мнении, что это не самое разумное и выгодное управление имуществом».

Политик подчеркнул, что, поскольку в течение года для недвижимости с таким хорошим местом расположения применения не нашли, возникает вопрос, сколько государство не получило потенциального дохода от аренды? «Министры уходят с должности, а проблемы остаются»,- добавил Аас.

Эксперт по недвижимости, партнер Colliers International Маргус Тинно сказал, что ни один нормальный частный собственник не стал бы так разбрасываться деньгами. Как и Аас он считает, что у государства до переезда в суперминистерство было несколько лет, чтобы найти применение остающимся пустовать зданиям.

Бывший министр государственного управления Яак Ааб, в чьем подчинении находилось отвечающее за дома «Госимущество», тогда ответил критикам, что считать недополученную с недвижимости прибыль – это спекуляция. Поэтому он не считает правильной постановку вопроса Ааса.