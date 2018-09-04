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Сравнение цен: на рынке правят бал овощи и дешевые сливы Смотрите график!

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Свежие картошка и морковь на Центральном рынке. Иллюстративное фото.

ФОТО: PM Tarbija

Осень - урожайное время года, и рыночные прилавки ломятся от отечественных продуктов. Многих больше всего интересует, какие грибы уже можно купить на рынке и сколько они стоят, передает Tarbija.

И хотя предполагалось, что жаркое лето отрицательно скажется на урожае грибов, рыночные прилавки демонстрируют обратное. На рынках Нымме, Балтийского вокзала и на Центральном рынке представлен большой выбор белых грибов. Самые красивые грибы могут стоить до 20 евро за килограмм, а немного червивые и подсушенные можно купить за 4,5 евро за килограмм.

Белые грибы на Центральном рынке.

ФОТО: PM Tarbija

В числе других отечественных грибов на всех местных рынках можно найти и лисички. Также как в случае с белыми, цена зависит от того, как они выглядят. Килограмм красивых и золотистых грибов можно купить за 7-8 евро, грибы похуже - 5 евро за килограмм.

Любители млечников должны отправиться на Ныммеский рынок, поскольку на других рынках этих грибов не найти. По словам торгующего там Индрека, млечники привезли только сегодня и насколько их много, еще сложно сказать. Но время белых скоро пройдет, считает Индрека.

На рыночных прилавках больше всего осенних овощей - тыквы, капусты и свежей картошки. Время крыжовника и гороха прошло, но еще можно купить импортную клубнику. Необыкновенно упали цены на килограмм арбуза - на рынках Нымме и Балтийского вокзала сладкий арбуз можно купить меньше, чем за евро.

Лето выдалось необычайно урожайным на сливы, и на рынке их много. Обилие слив делает цены на них сравнительно низкими, например, на Центральном рынке килограмм можно купить за 90 центов.

 

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