Фото: в центре Таллинна продается дизайнерская квартира с необычными видами

Холостяцкая квартира площадью 35,1 м2, с чудесным видом на озеро Юлемисте и Ярвевана-теэ находится в широко известном доме Fahle.

ФОТО: KV.EE

В квартире с большими окнами есть все, необходимое для жизни. А если чего-то не хватит, то рядом - три торговых центра, один другого новее и краше.

ФОТО: KV.EE

Квартира с нестандартным интерьером продается со всем содержимым - от мебели до декоративных деталей. В общем, все, что вы видите на фотографиях, входит в цену.