Вс, 4.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
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  • Фото: в центре Таллинна продается дизайнерская квартира с необычными видами

Фото: в центре Таллинна продается дизайнерская квартира с необычными видами

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ФОТО: KV.EE

Квартира ждет новых хозяев, которым подарит тепло и радость совместного проживания, пишет Kodustiil.

Холостяцкая квартира площадью 35,1 м2, с чудесным видом на озеро Юлемисте и Ярвевана-теэ находится в широко известном доме Fahle. 

ФОТО: KV.EE

В квартире с большими окнами есть все, необходимое для жизни. А если чего-то не хватит, то рядом - три торговых центра, один другого новее и краше.

ФОТО: KV.EE

Квартира с нестандартным интерьером продается со всем содержимым - от мебели до декоративных деталей. В общем, все, что вы видите на фотографиях, входит в цену. 

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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