Пн, 5.11.2018
Мир эстонской политики переполнен клоунами, считающими, что русофобией можно заработать голоса эстонских избирателей. Михаил Стальнухин

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 20 евро!

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Мальта.

ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Volha Kavalenkava

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Риги в Рим начиная с 83 евро

Туда-обратно из Риги в Мадрид начиная с 87 евро

Туда-обратно из Риги в Южную Италию начиная со 112 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 20 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 26 евро

Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 148 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сицилию начиная со 161 евро

Туда-обратно из Таллинна на Кюрасао начиная с 490 евро

Туда-обратно из Таллинна в Торонто начиная с 431 евро

Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 287 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бразилию начиная с 534 евро

Туда-обратно из Таллинна на Гренаду и Тобаго начиная с 551 евро

Туда-обратно из Вильнюса в Иорданию начиная с 29 евро

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