Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 20 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Риги в Рим начиная с 83 евро
Туда-обратно из Риги в Мадрид начиная с 87 евро
Туда-обратно из Риги в Южную Италию начиная со 112 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 20 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 26 евро
Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 148 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сицилию начиная со 161 евро
Туда-обратно из Таллинна на Кюрасао начиная с 490 евро
Туда-обратно из Таллинна в Торонто начиная с 431 евро
Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 287 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бразилию начиная с 534 евро
Туда-обратно из Таллинна на Гренаду и Тобаго начиная с 551 евро
Туда-обратно из Вильнюса в Иорданию начиная с 29 евро