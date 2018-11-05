Samsung воплотит в реальность свой давний концепт

Samsung упустил первенство в выпуске складного смартфона, но это никак не отразилось на планах компании. В прошлом месяце глава мобильного подразделения Дон-Джин Кох рассказал, что в первую очередь их устройство будет планшетом, который также можно использовать в качестве телефона.
Теперь появились первые подробности о внешнем виде гаджета, пишет 4pda.ru.
Согласно новым данным, Samsung решил придерживаться самой первой концепции, анонсированной еще в 2013 году (на видео выше). Как сообщает корейское издание The Bell, у гаджета будет два AMOLED-дисплея: основной с диагональю 7,3 дюйма, доступный в разложенном состоянии, и внешний на 4,6 дюйма. Второй экран предназначен для использования в сложенном виде и выполнения базовых функций - таких, как звонки, переписка и прочее. Когда нужно посмотреть видео, поиграть или поработать, устройство раскладывается в небольшой планшет.
Для реализации складной формы Samsung использует специальный шарнир, разработанный и произведенный корейской компанией KH Vatec. Известно, что в раскрытом состоянии внутри гаджета будет оставаться некоторое пространство, чтобы снизить риск поломки стекла при падении или ударе. Этот шарнир также позволит фиксировать половины под разными углами, используя устройство в качестве небольшого ноутбука.
Источники сообщают, что Samsung придерживается своих планов и уже в этом месяце начнет массовое производство сгибаемого смартфона. Дата презентации и старта продаж новинки до сих пор не объявлена.