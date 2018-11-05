Samsung воплотит в реальность свой давний концепт

Согласно новым данным, Samsung решил придерживаться самой первой концепции, анонсированной еще в 2013 году (на видео выше). Как сообщает корейское издание The Bell, у гаджета будет два AMOLED-дисплея: основной с диагональю 7,3 дюйма, доступный в разложенном состоянии, и внешний на 4,6 дюйма. Второй экран предназначен для использования в сложенном виде и выполнения базовых функций - таких, как звонки, переписка и прочее. Когда нужно посмотреть видео, поиграть или поработать, устройство раскладывается в небольшой планшет.