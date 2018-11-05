Шойгу заявил о вкладе военной разведки в укрепление обороноспособности России

Военная разведка успешно решает задачи по защите национальных интересов России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Достойно продолжая традиции предшественников, нынешнее поколение военных разведчиков постоянно совершенствует свое мастерство, успешно решает сложные и ответственные задачи по защите национальных интересов, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства", - говорится в поздравлении Шойгу в связи с отмечаемым 5 ноября Днем военного разведчика.
"Все эти годы военная разведка остается надежной опорой безопасности нашей страны", - отмечается в поздравлении Шойгу, которое опубликовано на странице Минобороны РФ в сети Facebook.
Год назад Шойгу отметил успешную работу российской военной разведки в Сирии.
Профессиональный праздник - День военного разведчика - отмечается в России 5 ноября в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года.
Ранее сайт Минобороны РФ сообщал, что военная разведка как элемент системы национальной безопасности государства добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует ее развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству РФ и командованию ее Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны.
В сферу интересов военной разведки входят региональные и локальные вооруженные конфликты, вооруженные силы иностранных государств, их техника и вооружение, оборудование возможных театров военных действий, а также экономика, задействованная в интересах армии.
ГРУ, сообщалось на сайте военного ведомства, является практически единственной спецслужбой в мире, имеющей в своей структуре все известные в настоящее время виды и направления разведки, а численность его центрального аппарата несравнимо меньше, чем у любой иностранной военной разведки; в этих условиях успешное решение поставленных задач обеспечивается, в первую очередь, высоким профессионализмом разведчиков.
Для решения специфических задач органы военной разведки имеют в своем составе подразделения как оперативные, так и технические, а также информационно-аналитические и обеспечивающие структуры. Они оснащены современными средствами, созданными на основе новейших достижений в области информационных, телекоммуникационных, космических технологий и инноваций.
Запад обвинил сотрудников ГРУ в причастности к кибератаками и к делу Скрипалей. В Москве все обвинения отвергают.