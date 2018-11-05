Шойгу заявил о вкладе военной разведки в укрепление обороноспособности России

"Достойно продолжая традиции предшественников, нынешнее поколение военных разведчиков постоянно совершенствует свое мастерство, успешно решает сложные и ответственные задачи по защите национальных интересов, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства", - говорится в поздравлении Шойгу в связи с отмечаемым 5 ноября Днем военного разведчика.

"Все эти годы военная разведка остается надежной опорой безопасности нашей страны", - отмечается в поздравлении Шойгу, которое опубликовано на странице Минобороны РФ в сети Facebook.

Год назад Шойгу отметил успешную работу российской военной разведки в Сирии.

Профессиональный праздник - День военного разведчика - отмечается в России 5 ноября в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

Ранее сайт Минобороны РФ сообщал, что военная разведка как элемент системы национальной безопасности государства добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует ее развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству РФ и командованию ее Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны.

В сферу интересов военной разведки входят региональные и локальные вооруженные конфликты, вооруженные силы иностранных государств, их техника и вооружение, оборудование возможных театров военных действий, а также экономика, задействованная в интересах армии.

ГРУ, сообщалось на сайте военного ведомства, является практически единственной спецслужбой в мире, имеющей в своей структуре все известные в настоящее время виды и направления разведки, а численность его центрального аппарата несравнимо меньше, чем у любой иностранной военной разведки; в этих условиях успешное решение поставленных задач обеспечивается, в первую очередь, высоким профессионализмом разведчиков.

Для решения специфических задач органы военной разведки имеют в своем составе подразделения как оперативные, так и технические, а также информационно-аналитические и обеспечивающие структуры. Они оснащены современными средствами, созданными на основе новейших достижений в области информационных, телекоммуникационных, космических технологий и инноваций.