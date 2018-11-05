Медведев: РФ стремится решать конфликты мирными способами, хотя может "ответить как надо"

"Мы стараемся воевать мирными средствами", - сказал Медведев в ходе онлайн конференции в Шанхайской медиагруппе, комментируя слова ведущей о том, что русских в Китае называют воюющей нацией.

"Только когда совсем что-то тяжелое происходит, мы, конечно, отвечаем так, как следует, а так мы стараемся конкурировать на экономической площадке", - добавил российский премьер.