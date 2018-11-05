"Я испытал унижение и страх": эстонский заключенный пожаловался на Тартускую тюрьму в Европейский суд по правам человека

Индрек Ячишин пожаловался в Европейский суд по правам человека после того, как проиграл во всех судебных инстанциях. В своем иске мужчина требовал компенсацию в 7500 евро за причиненные ему страдания.

Директор Тартуской тюрьмы разрешил отбывающему тюремный срок Ячишину 15 мая 2013 года посетить похороны бабушки, проходившие в часовне Тарвасту, Вильяндимаа. Перед выездом его заковали в наручники.

Ячишина должны были везти на похороны на автобусе Volkswagen Crafter, предназначенном для перевозки заключенных, одна одиночная камера которого составляет 0,51 квадратный метр. В одиночной камере была одна скамья и отсутствовал ремень безопасности. По оценке Ячишина, его жизнь подвергли опасности, поскольку в случае аварии он бы не смог себя защитить.

По мнению заключенного, то, что его заковали в наручники, было необоснованным и он счел, что тюрьма просто захотела представить его перед близкими на похоронах в таком виде.

На этом же автобусе на похороны бабушки возили и брата Ячишина, однако ему наручники надели только на руки. Ячишин отметил, что таким образом тюрьма захотела выставить его в дурном свете по сравнению с братом.

В результате всего этого, Ячишин, по собственным словам, испытал унижение, неуверенность и страх, из-за этого он отказался ехать на бабушкины похороны. В предъявленном суду иске он требует возмещения в размере 7500 евро за нанесенную психологическую травму.

В предъявленном суду объяснении Тартуская тюрьма отметила, что подобные меры сдерживания были обоснованы, поскольку заключенный совершил тяжелое преступление против личности и ограбление, а во время пребывания в тюрьме у него было много дисциплинарных наказаний и он нападал на охранников. Как объяснила тюрьма, у чиновников не было никакой причиной демонстрировать его в наручниках. Об условиях в автобусе тюрьма говорить отказалась, поскольку Ячишин решил не ехать на похороны и находиться в означенных условиях ему не пришлось.

Тартуский административный суд и Окружной суд не удовлетворили иск Ячишина. Тогда Ячишин направил иск в Европейский суд по правам человека, который на прошлой неделе решил его не удовлетворять.