"Я испытал унижение и страх": эстонский заключенный пожаловался на Тартускую тюрьму в Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека отклонил иск эстонского заключенного, который требовал компенсации за то, что его собирались доставить на похороны в наручниках на руках и ногах, а в тюремном автобусе не было ремней безопасности, передает Postimees.
Индрек Ячишин пожаловался в Европейский суд по правам человека после того, как проиграл во всех судебных инстанциях. В своем иске мужчина требовал компенсацию в 7500 евро за причиненные ему страдания.
Директор Тартуской тюрьмы разрешил отбывающему тюремный срок Ячишину 15 мая 2013 года посетить похороны бабушки, проходившие в часовне Тарвасту, Вильяндимаа. Перед выездом его заковали в наручники.
Ячишина должны были везти на похороны на автобусе Volkswagen Crafter, предназначенном для перевозки заключенных, одна одиночная камера которого составляет 0,51 квадратный метр. В одиночной камере была одна скамья и отсутствовал ремень безопасности. По оценке Ячишина, его жизнь подвергли опасности, поскольку в случае аварии он бы не смог себя защитить.
По мнению заключенного, то, что его заковали в наручники, было необоснованным и он счел, что тюрьма просто захотела представить его перед близкими на похоронах в таком виде.
На этом же автобусе на похороны бабушки возили и брата Ячишина, однако ему наручники надели только на руки. Ячишин отметил, что таким образом тюрьма захотела выставить его в дурном свете по сравнению с братом.
В результате всего этого, Ячишин, по собственным словам, испытал унижение, неуверенность и страх, из-за этого он отказался ехать на бабушкины похороны. В предъявленном суду иске он требует возмещения в размере 7500 евро за нанесенную психологическую травму.
В предъявленном суду объяснении Тартуская тюрьма отметила, что подобные меры сдерживания были обоснованы, поскольку заключенный совершил тяжелое преступление против личности и ограбление, а во время пребывания в тюрьме у него было много дисциплинарных наказаний и он нападал на охранников. Как объяснила тюрьма, у чиновников не было никакой причиной демонстрировать его в наручниках. Об условиях в автобусе тюрьма говорить отказалась, поскольку Ячишин решил не ехать на похороны и находиться в означенных условиях ему не пришлось.
Тартуский административный суд и Окружной суд не удовлетворили иск Ячишина. Тогда Ячишин направил иск в Европейский суд по правам человека, который на прошлой неделе решил его не удовлетворять.
Суд по правам человек не нашел нарушений конвенции по правам человека. Суд отметил, что мужчина должен был получив разрешение на посещение похорон бабушки считаться с тем, что он заключенный, отбывающий наказание, и ему наденут наручники на руки и ноги. Так Суд по правам человека отметил, что в жалобе, которую Ячишин предъявил тюрьме, и позднее эстонским судам были противоречивые высказывания.