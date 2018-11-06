Большинство компаний РФ опасаются расширения санкций США

Лишь 14 процентов респондентов заявили, что не боятся новых санкций, пишет издание во вторник, 6 ноября.

35 процентов участников опроса предположили, что на их бизнес повлияют дальнейшие ограничения на поставки в РФ товаров и технологий, пишет DW.com. Ослабления рубля и нестабильности на финансовых рынках как следствия новых санкций ожидают 34 процента респондентов. Еще 31 процент опрошенных считают, что самый отрицательный эффект может оказать запрет на валютные операции госбанков.

Большинство следит за новостями о подготовке санкций

97 процентов респондентов заявили, что следят за новостями о готовящихся в Конгрессе США новых санкциях, лишь 3 процента их игнорируют, указывает далее РБК.

В опросе участвовали 1015 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса. 38 процентов этих компаний работают в промышленности, 17 процентов - в строительстве, 16 процентов - в сфере транспорта, 14 процентов в сфере финансов, 9 процентов - в IT, 6 процентов - в медицинской сфере.

Санкции США против РФ

В апреле США значительно расширили санкции в отношении РФ. Под ограничительные меры подпали, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольная ему En+ Group, а также Виктор Вексельберг и его группа "Ренова". В августе Вашингтон ввел новые санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - в частности, был наложен запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий, важных с точки зрения национальной безопасности США.