Видео: в Нарве произошла авария на перекрестке, где недавно изменили схему движения

На место прибыли полицейские, врачи скорой помощи и пожарная команда. Как позже сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, серьезно в аварии никто не пострадал. Медики оказали помощь участникам аварии на месте.

Сейчас на площади перед отелем "Нарва" идут строительные работы: из парковки она превратится в зону для пешеходов и велосипедистов. Пару месяцев назад схема движения здесь была изменена, что вызвало целый шквал критики от нарвских водителей и постоянные нарушения. На прилегающем отрезке ул. Пушкина одну часть бульвара с односторонним движением превратили в дорогу с двусторонним движением, а вторую часть переделали под парковку.

Как ранее пояснял Rus.Postimees Василий Михайлов, старший специалист нарвской Службы охраны порядка, цель изменения схемы движения заключается в том, чтобы пустить велодорожку из центр города по площади перед отелем, затем по центральной части бульвара между деревьев и далее в сторону вокзала.