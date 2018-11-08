Фото: дом-легенда с валуном внутри

Дом идеально соответствует местному климату. Над его южной стороной сделан сильно выступающий козырек, который играет ту же роль, что и широкие поля шляпы - защищает дом от палящего солнца, пропуская прямые солнечные лучи только зимой.

Бетонные плиты основания уложены террасами, создавая три отдельных уровня и повторяя очертания почвы. Верхняя терраса отведена для обеденной и рабочей зон, средняя — для гостиной и спальни, а нижняя — для открытой веранды и бассейна.

Террасное расположение дома выбрано не только ради минимального вмешательства в ландшафт. Из-за особенностей участка это было единственно возможное решение: использование тяжелой строительной техники в этом месте было бы очень дорогим.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Спальня со стеклянными стенами обращена на восток — навстречу рассвету. А западная часть дома, куда попадает максимум послеобеденного солнца, обнесена толстыми стенами и оснащена лишь несколькими окнами.

Особенности каждого материала Фрей подчеркивает, оставляя открытыми. Например, основание дома — это необработанные бетонные блоки, на которых покоятся бетонные плиты, выложенные уступами. От бетонных плит поднимается стальной каркас, на который крепится крыша из гофрированного железа, тоже ничем не обработанного. Со временем Фрей хотел получить эффект ржавчины.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Площадь дома Фрея всего 75 кв.м, и это одна из самых маленьких его построек. Главный успех небольшого размера в том, что архитектор сделал основное жилое пространство многофункциональным. Спальня и гостиная находятся в одном помещении. А в качестве разделителя Фрей использовал естественный ландшафт — огромный валун, который в буквальном смысле врезается в дом.