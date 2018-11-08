Видео: компания Samsung показала свой первый складной смартфон с гибким экраном

Смартфон получил OLED-дисплей Infinity Flex и специальный интерфейс One UI. Устройство объединяет в себе две концепции: компактный форм-фактор и большой раскладывающийся дисплей диагональю 7,3 дюйма, подходящий для многозадачности и просмотра контента.

Приложения адаптируются под размер экрана, когда пользователь раскрывает дисплей. При этом в развернутом режиме можно использовать три приложения одновременно на одном экране.