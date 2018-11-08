В Tesla нашли замену Илону Маску на посту главы совета директоров компании

Это назначение является частью обязательств компании и самого Илона Маска в рамках соглашения, заключенного с Комиссией по ценным бумагам и биржам США в обмен на отказ от судебного разбирательства по делу о мошенничестве, в котором регулятор обвинил Маска после публикаций в микроблоге о выкупе акций компании, пишет Newsru.com.

В настоящее время Денхолм занимает пост финансового директора и главы департамента по стратегии компании Telstra – крупнейшего телекоммуникационного оператора Австралии. Через полгода она покинет Telstra, и в течение этого переходного периода Илон Маск будет помогать ей исполнять обязанности главы совета директоров Tesla.

"Илон станет ресурсом для Робин и предоставит любую поддержку, в которой она будет нуждаться в новой роли председателя", – цитирует сообщение Tesla РБК . Также в компании отметили, что в течение переходного периода Денхолм не будет возглавлять аудиторский комитет Tesla.

"Робин имеет большой опыт работы как в технической, так и в автомобильной промышленности, и она внесла большой вклад в качестве члена совета директоров Tesla за последние четыре года, помогая нам стать прибыльной компанией", – заявил Маск.

Напомним, по условиям соглашения с SEC бизнесмен должен будет заплатить штраф в 20 млн долларов (столько же заплатит и сама компания Tesla) и на три года покинуть пост главы совета директоров Tesla, сохранив место в совете и должность гендиректора компании. Также Tesla до 13 ноября предстоит назначить двух независимых членов совета и сформировать в совете комиссию, которая будет контролировать публичные заявления Маска – бизнесмену придется согласовывать с комиссией любые письменные заявления, содержащие информацию о Tesla и ее акционерах.

Соглашение, на которое Маск пошел не сразу, поможет бизнесмену избежать суда по иску SEC, поданному по итогам расследования ведомством дела о записях Маска в Twitter, в которых он внезапно рассказал о планах выкупа акций Tesla по цене в 420 долларов за штуку и преобразования в частную компанию. Как полагают в SEC, Маск опубликовал ложную информацию и ввел инвесторов в заблуждение.