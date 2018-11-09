Кокорина лишили еды, Мамаева - общения

Дарья Шишканова, спортивный менеджер и подруга нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что футболисту ограничили поступление посылок с едой в СИЗО «Бутырка».
Знаю, что в больших количествах ребятам приходят посылки. Александру в какой-то момент ограничили поступления посылок с едой и подарками, поскольку существует лимит. Александру их пришло очень много. Лимит был превышен в конце октября, и тогда было сказано, что получать он их сможет уже с начала ноября», — рассказала Шишканова.
По словам подруги футболиста, в целом дела у Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обстоят хорошо. «Им поступают и письма от поклонников в огромных количествах. У ребят все хорошо, с ними все в порядке, но сложилась неприятная ситуация с посещением спортзала», — добавила она.
Ca Мамаев рассказал News.ru, что не общается с форвардом «Зенита» Александром Кокориным в СИЗО № 2 «Бутырка».
«У меня все хорошо. С Сашей не удается общаться», – сообщил Мамаев.