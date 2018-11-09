Погнали: российские и норвежские лыжники побеждают, эстонские не отстают

Лучшее время показал герой прошлого сезона, россиянин Александр Большунов, чуть менее секунды ему проиграл норвежец Эрик Валнес. Эстонский лыжник Райдо Рянкель с третьим временем также отобрался в финальную стадию. Также в финальных заездах представлены Хенри Роос (6-е время), Марко Кильп (12), Каарел Каспер Кырге (21) и Ване Вяхк (27).

В полуфинал из эстонских спорстменов отобрался только Рянкель. Роос и Кильп показали также неплохие скорости в своих забегах, но не смогли пройти в следующую стадию.

В полуфинале Рянкель финишировал вслед за Эриком Валнесом, пробившись в финал, где в комапании Большунова, Ильи Семикова и Ивана Якимушкина, а также немца Томаса Бинга занял последнее, шестое место.