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Погнали: российские и норвежские лыжники побеждают, эстонские не отстают

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Raido Ränkel Pyeongchangi olümpiamängudel.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Лыжный Кубок мира стартовал сегодня  квалификационными соревнованиями в финском Олосе, по первому лапландскому снегу.

Лучшее время показал герой прошлого сезона, россиянин Александр Большунов, чуть менее секунды ему проиграл норвежец Эрик Валнес. Эстонский лыжник Райдо Рянкель с третьим временем также отобрался в финальную стадию. Также в финальных заездах представлены Хенри Роос (6-е время), Марко Кильп (12), Каарел Каспер Кырге (21) и Ване Вяхк (27).

В полуфинал из эстонских спорстменов отобрался только Рянкель. Роос и Кильп показали также неплохие скорости в своих забегах, но не смогли пройти в следующую стадию.

В полуфинале Рянкель финишировал вслед за Эриком Валнесом, пробившись в финал, где в комапании Большунова, Ильи Семикова и Ивана Якимушкина, а также немца Томаса Бинга занял последнее, шестое место.

Победил в соревновании Эрик Валнес, вторым стал Большунов, тройку призеров замкнул Томас Бинг.

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