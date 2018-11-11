Сотни сообщений с угрозами и нескончаемый террор: мужчина превратил в ад жизни своих бывших

Звучит странно, но еще недавно мужчина остался бы безнаказанным за преследования и домогательства из-за недостаточно проработанного Пенитенциарного кодекса. Однако 10 октября нынешнего года Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства признал 36-летнего Райко виновным в домогательствах, ненадлежащем физическом обращении и преследовании.

Согласно обвинению, общавшимся с Райко женщинам неоднократно приходилось терпеть его приступы гнева, в ходе которых мужчина поднимал на них руку и угрожал всевозможными способами.

В феврале этого года Райко, после того как он душил свою бывшую спутницу жизни на полу в туалете, стал угрожать ее убить: "Открой эту чертову дверь, и я изобью тебя до смерти". И это только часть угроз. Также мужчина обещал разбить вдребезги автомобиль женщины и проучить ее друга.

Несколькими месяцами ранее мужчина напал на другую бывшую возлюбленную, нападение также было совершено в ванной комнате. "Только выйди из ванной, я изобью тебя так, что от тебя лужа крови останется", - сказал он. Кроме того, он угрожал разбить и сжечь ее автомобиль.

Поскольку Райко казалось, что физического насилия в отношении женщин недостаточно, он решил превратить в ад жизни своих бывших другим способом. В мае-июне этого года он отправил женщинам по меньшей мере 613 СМС-сообщений пугающего содержания (не говоря уже о десятках электронных писем). Также он решил приходить к домам бывших возлюбленных по ночам и ранним утром.

В прошлом месяце суд приговорил Райко в качестве наказания по совокупности к семи месяцам тюремного заключения с испытательным сроком в 18 месяцев. Также в отношении виновного был установлен запрет на приближение сроком действия в три года. Во время проверки поведения виновному нельзя употреблять алкоголь и следует возместить издержки государству на сумму в 900 евро.