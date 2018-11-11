Вс, 11.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
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  • Сотни сообщений с угрозами и нескончаемый террор: мужчина превратил в ад жизни своих бывших

Сотни сообщений с угрозами и нескончаемый террор: мужчина превратил в ад жизни своих бывших "Я изобью тебя до смерти"

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Насилие. Иллюстративное фото.

ФОТО: FOTOGRAAF MARKO SAARM / SAKALA

Страшно представить ситуацию, когда после угрозы убийством вы в течение нескольких недель получаете около 400 угрожающих сообщений, а после разрыва отношений на вас нападают у дверей собственной квартиры. Жертвами такого террора стали две женщины, у которых был роман с Райко (настоящее имя редакции известно, однако не будет обнародовано ради безопасности жертв), передает Postimees.

Звучит странно, но еще недавно мужчина остался бы безнаказанным за преследования и домогательства из-за недостаточно проработанного Пенитенциарного кодекса. Однако 10 октября нынешнего года Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства признал 36-летнего Райко виновным в домогательствах, ненадлежащем физическом обращении и преследовании.

Согласно обвинению, общавшимся с Райко женщинам неоднократно приходилось терпеть его приступы гнева, в ходе которых мужчина поднимал на них руку и угрожал всевозможными способами.

В феврале этого года Райко, после того как он душил свою бывшую спутницу жизни на полу в туалете, стал угрожать ее убить: "Открой эту чертову дверь, и я изобью тебя до смерти". И это только часть угроз. Также мужчина обещал разбить вдребезги автомобиль женщины и проучить ее друга.

Несколькими месяцами ранее мужчина напал на другую бывшую возлюбленную, нападение также было совершено в ванной комнате. "Только выйди из ванной, я изобью тебя так, что от тебя лужа крови останется", - сказал он. Кроме того, он угрожал разбить и сжечь ее автомобиль.

Поскольку Райко казалось, что физического насилия в отношении женщин недостаточно, он решил превратить в ад жизни своих бывших другим способом. В мае-июне этого года он отправил женщинам по меньшей мере 613 СМС-сообщений пугающего содержания (не говоря уже о десятках электронных писем). Также он решил приходить к домам бывших возлюбленных по ночам и ранним утром.

В прошлом месяце суд приговорил Райко в качестве наказания по совокупности к семи месяцам тюремного заключения с испытательным сроком в 18 месяцев. Также в отношении виновного был установлен запрет на приближение сроком действия в три года. Во время проверки поведения виновному нельзя употреблять алкоголь и следует возместить издержки государству на сумму в 900 евро.

И хотя подобных историй в Эстонии сотни, раньше до суда они не доходили. Лишь около года, согласно Пенитенциарному кодексу Эстонии, появилась возможность наказывать за преступления сексуального характера легкой степени и преследование. Подобные преследователи терроризировали своих жертв годами, но по закону в их отношении ничего нельзя было предпринять. Если за шесть месяцев 2017 года было зарегистрировано 89 случаев преследования, то за десять месяцев нынешнего года по факту 182 инцидентов были возбуждены уголовные дела.

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